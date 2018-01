Heraanleg Frans de l'Arbrelaan start vandaag 02u58 0

Als het weer het toelaat, start vandaag fase 1 van de heraanleg van de Frans de l'Arbrelaan. Om de hinder zo beperkt mogelijk te houden, worden de werken in twee fasen uitgevoerd. Zo blijft verkeer in één rijrichting steeds mogelijk, namelijk van de Sint-Bartholomeusstraat/ Bredabaan naar de Theunisbrug. Met de heraanleg van de Frans de l'Arbrelaan wordt de straat tussen de Sint-Bartholomeusstraat en de Beukenhofstraat een vergroende woonstraat met in beide richtingen één rijstrook. De tramsporen blijven in het midden liggen en er komt een tramhalte. De hele zone wordt zone 30. Fietsers krijgen een plek op de rijweg. De nutsmaatschappijen starten met het vernieuwen van de nutsleidingen. Aansluitend begint de aannemer met rioleringswerken en de heraanleg van de straat aan de zijde met de oneven huisnummers. Er is geen verkeer of parkeren mogelijk aan deze zijde. Deze fase duurt ongeveer vijf maanden. (ADA)