Gratis zwembon voor alle Merksemnaars 19 januari 2018

Het zwembad van Merksem viert dit jaar zijn vijftigste verjaardag. Om dat te vieren mogen Merksemse gezinnen gratis komen zwemmen. De inwoners van district Merksem houden best hun brievenbus in de gaten. Een van de dagen ontvangen zij de Sporting A-postkaart met aan de zijkant een zwemticket voor het hele gezin. Hiermee kunnen Merksemnaars met in totaal 5 gezinsleden gratis komen zwemmen in het zwembad en dit in de periode 1 februari tot en met 15 april 2018 (inclusief de krokus- en de paasvakantie). (BJS)