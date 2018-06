Gratis sport- en muziekfestival 27 juni 2018

Het district Merksem organiseert een gratis sport- en muziekfestival op maat van jongeren. Op woensdag 28 juni kunnen jongeren tussen 12 en 18 jaar terecht op Merksem Xtreme Movements. Naast urban sports is er ook een heuse muziekshow. Het district organiseert het festival speciaal aan het einde van de examenperiode, zodat de Merksemse tieners kunnen ontspannen na alle examenstress. Ter plaatse zijn er demonstraties van tricks door professionals. Maar de jongeren krijgen vooral zelf de kans om een tiental urbans sports uit te proberen: slackline, freerunning, stuntstep, skate, pannavoetbal, streetsoccer, basket 3 on 3, jazzdans, breakdance, cheerleading en archery tag. Voor wie ook van urban muziek houdt, is er een workshop beatboxing. Het festival vindt plaats op Campus KVO. (ADA)