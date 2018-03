Gezocht: Finse piste in het fort 23 maart 2018

03u04 0 Merksem Een volledig overwoekerde, bemoste Finse piste in het fort van Merksem. Het is weer eens wat anders. De lokale Open Vld betreurt het gebrek aan onderhoud. Maar de stad is niet van plan om er nog wat aan te doen. "Het was nooit een échte Finse piste: te kort", zegt het kabinet van bevoegd schepen Ludo Van Campenhout (N-VA).

"Waar is de Finse piste heen?", vragen Bert Meuwis en Bavo De Mol (Open Vld Merksem) zich verontwaardigd af. "Het fort was een van de drie plaatsen in de stad waar in 2008 zo'n piste werd aangelegd. Intussen is de schors verteerd. Zonder boordstenen merk je geen verschil meer met de rest van het sportplein. Veel lopers reageren boos. Ze verdienen een fatsoenlijk onderhouden piste. En met wat oplapwerk gaan we er





ook niet komen."





Niet eens 400m

Volgens Kris Goossenaerts, woordvoerder van Van Campenhout, is beslist om de natuur haar werk te laten doen. "De piste sluit niet aan op de drie looproutes in het fort. Bovendien was ze niet eens 400 meter lang." (PHT)