Geseinde man gevat tijdens controle na woninginbraak Sander Bral

20 februari 2019

De lokale politie kreeg dinsdagavond een oproep voor een woninginbraak. Een getuige had drie verdachten op heterdaad betrapt en probeerde hen te volgen toen ze wilden vluchten. Er werden meteen enkele patrouilles aangestuurd die onmiddellijk van start gingen met nazicht in de omgeving. De politie trof een rugzak aan met schroevendraaiers die in beslag werd genomen voor sporenonderzoek. Een patrouille merkte in de buurt een mogelijke verdachte op die aan de beschrijving van de getuige voldeed. De man bleek geseind te staan met een bevel tot gevangenneming en werd gearresteerd. Er zal onderzocht worden of hij ook in aanmerking komt voor de inbraak. De andere verdachten worden opgespoord.