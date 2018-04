Geseinde dievegge betrapt 13 april 2018

In een supermarkt op de Groenendaallaan in Merksem werd woensdagnamiddag een geseinde 55-jarige dievegge op heterdaad betrapt. Een winkeldetective herkende haar en een compagnon van eerdere feiten. Toen de verdachten de winkel verlieten, besloot de winkelinspecteur de vrouwen te achtervolgen. Toen de dievegges dat door hadden, liet één van de vrouwen de gestolen goederen vallen. Het ging om acht inktpatronen ter waarde van 630 euro. Bij aankomst van de politie kon één van de twee dames gearresteerd worden, de andere kon ontsnappen. De verdachte stond geseind met een bevel tot gevangenneming en kon in verband gebracht worden met twee gelijkaardige feiten. (BSB)