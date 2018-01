Geen 'Samen' voor Merksem 26 januari 2018

02u41 0

Groen en sp.a gaan nu ook in Merksem niet samen naar de kiezer. Dat deden ze in 2012 wel. Maar gisteren werd beslist om elk op eigen kracht naar de kiezer te trekken. "Beide partijen hebben de ambitie om in diversiteit maximaal de progressieve Merksemnaar aan te spreken. Apart opkomen betekent voor ons dat een zo breed mogelijk spectrum van kiezers kan aangetrokken worden door beide groepen. Ons doel blijft om méér kiezers te overtuigen en een progressieve meerderheid mogelijk te maken. Meer keuzes moet leiden tot meer kiezers," klinkt het in een gezamelijke persmededeling. Het is een publiek geheim dat het al langer niet botert in de huidige college waar het water tussen N-VA en Groen erg diep is. Door apart naar de kiezer te trekken ligt de weg open voor een andere samenstelling in het district. (NBA)