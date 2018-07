Gedaan met feesten in Bouckenborghpark NIEUW BEHEERSPLAN GOOIT ROET IN HET ETEN NINA BERNAERTS

11 juli 2018

02u24 0 Merksem Er zullen geen grote festiviteiten meer kunnen plaatsvinden rond het Kasteel van Bouckenborgh, dat zegt het nieuwe beheersplan voor het park. Een streep door de rekening van jeugdverenigingen maar ook van het district zelf. "De enige plek waar we nog een feest konden geven", klinkt het.

Het was altijd al een idyllische plek om te feesten. Het studentikoze Slorarock, het gezapige Muziek in de Wijk of de headbangers van Metal Fest, er zijn in totaal zo'n twaalf festiviteiten aan het kasteel per jaar. Daar dreigen er toch een tiental van te verdwijnen. "De jeugdraad is erg bezorgd. Het is de enige plek waar we nog een feest konden geven met podium. Hiermee dreigen Slorarock, Metal Fest, maar ook het zomerpark met haar containerbar, te verdwijnen", vertelt Sander Rottiers, voorzitter van de Merksemse Jeugdraad, en kandidaat voor Groen. Het beheersplan voor het beschermde park werd opgemaakt door Agentschap Natuur en Bos in opdracht van de stad. Daarin staat duidelijk dat grote evenementen, met duizend bezoekers en een podium, de draagkracht van het park overschrijden. Het bruggetje naar het kasteel kan ook de zware vrachtwagens met podiabenodigdheden niet torsen.





Uitzonderingen

"We willen het park niet onder een stolp zetten maar tegelijkertijd is het ook beschermd. Kleine en middelgrote evenementen kunnen zonder problemen doorgaan. Voor grote evenementen is een evenementenzone buiten de grachten van het park voorzien. Vanaf volgend jaar worden de districten bevoegd over hun parken, ook Merksem. Als zij daar uitzonderingen in willen toestaan, is dat aan hen", klinkt het bij bevoegd schepen Caroline Bastiaens (CD&V).





Districtsschepen voor Jeugd, Karin Staes (Groen), hoopt dat er geen willekeur voortvloeit uit het beheersplan en dat de jeugd haar plaats kan behouden. "Het fort van Merksem, wat als alternatief wordt gegeven, is logistiek niet geschikt voor evenementen met een podium. De beslissing ligt sowieso bij de volgende bestuursploeg maar ik hoop dat evenementen van het district zelf geen voorkeursbehandeling krijgen."





Het Bouckenborghpark zal vanaf januari in handen zijn van het district. "Dat beheersplan is opgemaakt door ambtenaren en onderzocht door experten. Wij hebben als district het advies gegeven om evenementen toe te staan maar dat is dus niet meegenomen. Uitzonderingen kunnen misschien nog onderhandeld worden met de Vlaamse minister", zegt schepen Gilbert Verstraelen (sp.a). De schepen voor Groen zegt wel dat er een perfect alternatief ligt. "Buiten de grachten, aan het voetbalveld is een evenementenzone voorzien. Evenementen zoals Slorarock kunnen daar perfect doorgaan. Wij houden er nu ook al de Vredesfeesten."