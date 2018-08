Gastvrije gezinnen gezocht voor thuisoptredens 18 augustus 2018

02u29 0 Merksem Het district Merksem zoekt gastvrije inwoners die hun woning willen openstellen voor allerlei kleine optredens in het kader van het project Gastvrij.

Zo wil het district cultuur dichter bij zijn inwoners brengen. Wie zich inschrijft, maakt kans op een thuisoptreden. Het district zorgt voor de stoelen, techniek en artiesten - van muzikanten en stand-upcomedians over verhalenvertellers tot goochelaars.





Niet enkel woonkamers, maar ook een grote veranda, een verenigingslokaal of een garage kan dienen als locatie voor een optreden. Inschrijven kan tot en met zaterdag 25 augustus via cultuurantenne.merksem@stad.antwerpen.be. De optredens vinden plaats in oktober, november of december. (ADA)