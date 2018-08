Fietsster (46) rijdt tegen geparkeerde wagen 08 augustus 2018

Een vrouw van 46 jaar is gewond geraakt toen ze maandag met haar fiets over Overhout reed in Merksem. Ze fietste in de richting van de Nieuwdreef toen ze om een onbekende reden uitweek en tegen een geparkeerde wagen botste. De vrouw viel hard op de grond. Er werd meteen een ambulance opgeroepen om de gewonde vrouw naar het ziekenhuis te brengen. Er was geen ander voertuig bij het ongeval betrokken. Er was ook geen ander verkeer in de buurt. Gezien de ernstige verwondingen kon het slachtoffer niet onmiddellijk verhoord worden. (BSB)