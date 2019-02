Feestelijke start Jeugdboekenmaand in de Antwerpse bibliotheken ADA

26 februari 2019

Van 1 tot 31 maart 2019 viert de Jeugdboekenmaand de vriendschap. De Antwerpse bibliotheken trappen de maand vol leesplezier af op zaterdag 2 maart in Bibliotheek Park in Merksem. Dit jaar dagen de bibliotheken samen met Ketnet-vlogger Junes de Antwerpse jeugd uit om samen 15.000 boeken te lezen tegen het einde van de Jeugdboekenmaand. Voor elk gelezen boek kunnen de kinderen een boekenvriendje maken en zo samen een slinger maken. Als ze samen 15.000 boekenvriendjes maken, winnen ze een gezamenlijke dansles van Junes op woensdag 3 april op het De Coninckplein. Het openingsfeest in Merksem start om 13.30 uur met een officieel moment met schepen voor cultuur Nabilla Ait Daoud die de Jeugdboekenmaand inluidt. Daarna, vanaf 13.40 uur, kunnen aanwezigen de expo van illustratrice Laura Vargas Villaveces bezoeken. Vanaf 14 uur kunnen ze genieten van het akoestische optreden van Reginald & De BosBeesten.