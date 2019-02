Extra ruimte met valput en facelift voor voorgevel: werken aan gymhal Terlinden van start ADA

04 februari 2019

12u35 2 Merksem De Sporthal Terlinden in Merksem zal er binnenkort helemaal anders uitzien. Vandaag starten de renovatiewerken aan het gebouw en er komt een gloednieuwe extra ruimte van 400 vierkante meter.

Het dak wordt geïsoleerd, de voorgevel krijgt een facelift, er komt een nieuw ventilatiesysteem en er wordt een extra ruimte bijgebouwd van 400 vierkante meter. De gymzaal Terlinden krijgt met andere woorden een grondige make-over. Het district financiert de werken die, als alles volgens plan verloopt, klaar zouden zijn in 2020. Tot die tijd blijft de sporthal gesloten en trainen de gymnasten van sportclub Klimop R.T. Merksem in sporthal Roosendael in de Speelpleinstraat.

De 400 vierkante meter extra ruimte zal gebruikt worden om een valput te installeren. Zo kunnen de gymnasten op een veilige manier oefenen en zacht vallen bij een mislukte sprong of salto. Bovendien kan er meer materiaal in de zaal zelf blijven staan, zodat het klaarzetten en opruimen van de zaal minder tijd kost. De betere dakisolatie moet er dan weer voor zorgen dat het gebouw energiezuiniger wordt in de winter en koeler in de zomer. De nieuwe voorgevel moet het hele gebouw harmonieuzer laten ogen.