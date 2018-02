Even geen iPad, wel schaar en papier 14 februari 2018

02u37 0 Merksem In Merksem kunnen kinderen sinds deze krokusvakantie terecht bij Dondergrond, een nieuwe vzw die kinderen laat knutselen in plaats van de hele dag op de iPad of de computer te zitten.

De groep achter Dondergrond wil vooral dat kinderen weer knutselen, creeëren en experimenteren.





"We zien dat kinderen tegenwoordig heel verslingerd zijn aan technologie. Ook in academies gebeurt er heel veel met computers of iPads. Wij willen kunst weer als een ambacht naar voor brengen. De kinderen aan het werk laten gaan met klei of wol of een soldeerbout," vertelt Malik Jacobs, één van de initiatiefnemers. De eerste week van Dondergrond is met 13 kinderen onmiddellijk volzet.





Deze week wordt er gewerkt naar een mechanische parade. "We werken vier dagen aan één project en binnenkort zullen we ook op zaterdagen de deuren opengooien van ons 'Pand 43' voor werkvoormiddagen. Dan kunnen de kinderen rond bepaalde thema's komen knutselen."





Dondergrond wil vooral een artistieke plek worden voor kinderen tussen 6 en 12 jaar. (NBA)