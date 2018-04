Elie vervolledigt viergeslacht 10 april 2018

Merksem is een viergeslacht rijker. Overgrootmoeder Irène De Meyer wordt dit jaar tachtig jaar en kleindochter Hélène Defernelmont zorgde voor een heel mooi geschenk. Op 19 januari van dit jaar beviel ze van een dochtertje Elie. Het was oma Brigitte die haar moeder Irène wilde verrassen. "Ze is zo trots op haar kleinkind en achterkleinkind", vertelt Brigitte. "Een speciaal feest organiseren we niet, wij zien elkaar regelmatig en dan is het altijd heel gezelig", aldus de trotse oma van Elie. Elie heeft trouwens meteen een nieuw neefje Owen, want ook de broer van de papa van haar kreeg een kindje. (ADA)