Eén nieuwe en drie uitbreidingen van zone 30 17 juli 2018

In het district Merksem worden vier zones 30 uitgerold. Het gaat om één nieuwe zone en drie uitbreidingen van bestaande zones. De nieuwe zone komt in de omgeving van de Lode Geysenstraat. De omgeving rond Kwadevelden, Jan Palfijn en Merksemse Heide worden uitgebreid. De stad Antwerpen doet momenteel een uitrol van zones 30 waarbij maandelijks minimaal twee nieuwe zones 30 of uitbreidingen ervan in een van de districten worden opgestart. Stadsbreed komen er op die manier minstens twintig nieuwe zones per jaar bij. Studies tonen bovendien aan dat een reductie van de gemiddelde snelheid met 1 kilometer per uur kan leiden tot drie procent minder ongevallen en vijf procent minder verkeersslachtoffers. (ADA)