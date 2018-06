Droogkast vat vuur door kortsluiting 04 juni 2018

Een droogkast heeft zaterdagmiddag in de Speelpleinstraat in Merksem voor heel wat schade gezorgd. Vermoedelijk door een kortsluiting heeft de droogkast vuur gevat en is de brand uitgebreid naar de wasmachine. De brandweer kwam ter plaatse en kon nog verhinderen dat het vuur ook op de rest van de woning oversloeg.





De brand was dus kort maar hevig, de woning blijft bewoonbaar maar er was wel veel schade. Er werd een 51-jarige vrouw met rookintoxicatie afgevoerd naar het ziekenhuis. De brandweer kon ook enkele huisdieren nog redden, onder andere een hamster werd uit de woning gehaald. (NBA)