Dronken bestuurster ramt geparkeerde auto's 16 juli 2018

Aan de Lambrechtshoekenlaan heeft de bestuurder van een wagen schade aangericht aan twee geparkeerde auto's.





Zij was de controle over het stuur verloren en kwam tegen de wagens terecht. Het ene aangereden voertuig liep krassen en deuken op over de hele linkerzijde. Van het andere betrokken voertuig is onder meer de bumper open gebarsten, zijn er krassen en deuken en zijn de achterlichten vernield. Het voertuig is ook twee meter opgeschoven door de impact van de aanrijding.





De vrouw van 29 werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Ze legde een positieve alcoholtest af. (PLA)