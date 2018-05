Dronken bestuurder betrapt 02 mei 2018

De politie heeft maandag een wagen onderschept die op de Nieuwdreef over de weg aan het zwalpen was. De rechterzijde van het voertuig was ingedeukt en één van de koplampen hing los. Toen de bestuurder een ademtest moest afleggen, bleek hij 1,44 promille in het bloed te hebben. Hij mocht meteen zijn rijbewijs voor vijftien dagen inleveren. Bij een controle van het traject van de zwalpende bestuurder, bleek hij een beetje verderop ook nog een geparkeerd voertuig te hebben geraakt. (VTT)