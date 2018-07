Drie buren en kat ontsnappen aan zware woningbrand 03 juli 2018

In de Sint-Bartholomeusstraat in Merksem is gisterenochtend een rijwoning in vlammen opgegaan. Er woonde niemand in het huis maar drie buren raakten lichtgewond door het incident. De brandweer had de brand snel onder controle maar had nog heel wat werk met nazorg. "Het dak van de woning werd verwoest en moest afgebroken worden door onze diensten", weet woordvoerder Jasmien O van Brandweer Zone Antwerpen. "Pas daarna kan het labo ter plaatse komen om de oorzaak te onderzoeken", neemt politiewoordvoerder Willem Migom over.





"In de aanpalende woning, die ook beschadigd geraakte door de brand, was een persoon die te veel rook had ingeademd. Een bezorgde buurtbewoner had in een overenthousiaste bui het raam van zijn woning ingeslagen om hem uit de brand te helpen terwijl dat niet echt nodig was. Hij raakte lichtgewond bij die actie. Een andere buurvrouw was in shock door het incident en werd ook naar het ziekenhuis vervoerd. Ten slotte raakte er ook nog een kat gewond in de brand. Die kon gered worden en moest beademing krijgen."





Ook andere buurtbewoners in de drukke Merksemse buurt reageerden geschokt op het incident. "Die woning is verkrot en staat al meer dan een maand leeg", klinkt het op straat. "Heel erg verdacht dat daar brand kan uitbreken. Wellicht is er kwaad opzet in het spel."





Dat laatste werd niet officieel bevestigd. (BSB)