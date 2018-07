District zoekt verhalen over vluchtoord Uden 17 juli 2018

Het district Merksem is bezig met een tentoonstelling rond Vluchtoord Uden in Nederland en is daarvoor op zoek naar verhalen en spullen. Honderd jaar geleden vluchtten vele duizenden Belgen voor de gruwelen van WOI naar Vluchtoord Uden in Nederland, waaronder ook 114 Merksemnaars. In oktober organiseert het district Merksem een tentoonstelling over dat vluchtelingenkamp. Hebt u een moeder, vader, oma, opa of ander familielid die naar Uden vluchtte? Dan horen wij heel graag uw verhaal. Ook spullen uit het vluchtoord kunnen interessant zijn voor de expo. Merksemnaren die iets bij te dragen hebben kunnen contact opnemen met de cultuurantenne via cultuurantenne.merksem@stad.antwerpen.be of 03 338 72 71. (NBA)