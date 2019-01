District schenkt opbrengst eindejaarsreceptie aan Duchenne Parent Project Belgium ADA

24 januari 2019

Het district Merksem heeft de opbrengst van de jaarlijkse eindejaarsreceptie geschonken aan Duchenne Parent Project Belgium. Het gaat om een bedrag van 1.635 euro. Duchenne spierdystrofie is een erfelijke spierziekte waarbij de spieren langzaamaan verzwakken en afbreken. Uiteindelijk is de ziekte fataal omdat de hartspier het begeeft. De ziekte komt bijna uitsluitend voor bij jongens en treft in België ongeveer één kind per gemeente. Het geld wordt besteed aan informatieverstrekking aan patiënten en hun ouders, betere zorg en hulpmiddelen en wetenschappelijk onderzoek.