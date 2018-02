District eert striptekenaar Jeff Broeckx 08 februari 2018

Het district Merksem zal zaterdagmiddag 10 februari de Merksemse striptekenaar Jeff Broeckx (75), bekend van onder andere 'Bessy', huldigen in het districtshuis. Na een carrière van bijna zestig jaar gaat Broeckx met pensioen. Jeff Broeckx tekende zijn eerste strip, De Witte Hinde, al op elfjarige leeftijd. Op zijn zestiende ging hij als tekenaar aan de slag bij Standaard Uitgeverij, waar hij vooral schoolboeken illustreerde. In de jaren daarna tekende hij stripreeksen als 'Serge' en 'Dag en Heidi'. In zijn latere carrière tekende Broeckx nog verhalen van 'Musti' en 'Junior Suske en Wiske'. In 2008 beloonde de Vlaamse Onafhankelijke Stripgilde de tekenaar met een Stripvos, de prijs voor de meest opmerkelijke en rijkgevulde carrière. (ADA)