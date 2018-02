Dief herkend door winkeldetective 22 februari 2018

Een 21-jarige dievegge werd dinsdagnamiddag door een winkeldetective herkend in een supermarkt op de Groenendaallaan in Merksem. Op camerabeelden was te zien hoe de verdachte de laatste twee maanden drie winkeldiefstallen gepleegd had. Ze kon echter nooit betrapt worden. Daar kwam dinsdag verandering in toen de winkeldetective zag hoe de dievegge een aantal producten in haar handtas stopte. Nadat de verdachte de kassa passeerde zonder de goederen aan te bieden voor betaling, werd ze een halt toegeroepen en werd de politie gecontacteerd. Ze werd meegenomen naar het politiekantoor op de Noorderlaan en de gestolen spullen werden teruggegeven aan de supermarkt. (BSB)