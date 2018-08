De Lijn controleert eigen trams met 'speedgun' 07 augustus 2018

02u35 0 Merksem Vervoersmaatschappij De Lijn controleert sinds gisteren haar eigen trambestuurders op snelheid aan de Burgemeester Gabriël Theunisbrug aan het Sportpaleis. "Een preventieve maatregel, de snelheid is er beperkt tot 10 km/u."

De Burgemeester Gabriël Theunisbrug wordt binnenkort vervangen. De Lijn vond het niet opportuun om in tussentijd de oude, versleten sporen door nieuwe te vervangen. Dus werd uit veiligheidsoverwegingen op de brug een snelheidsbeperking van 10 km/u opgelegd. Om erop toe te zien dat de chauffeurs zich aan de limiet houden, voeren controleurs sinds maandag controles uit met een 'speedgun' of snelheidspistool.





Sancties

Inge Debruyne van De Lijn: "We gaan ervan uit dat onze chauffeurs zich aan de regels houden. Toch vonden we preventieve controles geen overbodige luxe. Als chauffeurs betrapt worden, kan inderdaad een sanctie volgen. Maar zoiets wordt intern afgehandeld."





Volgens Debruyne zijn controles met een speedgun geen primeur. "Het klopt dat we dit eerder uitzonderlijk doen, maar we hebben in het verleden nog op deze manier controles uitgevoerd."





De Burgemeester Gabriël Theunisbrug wordt normaal gezien nog deze zomer onder handen genomen. De werken kaderen in de systematische verhoging van de bruggen over het Albertkanaal. De werken zullen 2,5 jaar duren. (BJS)