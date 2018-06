CURANT geeft onderdak aan 8 erkende vluchtelingen 27 juni 2018

02u37 0 Merksem Acht duo's zullen vanaf september en oktober hun intrek nemen in het woonproject BREM16 in Merksem. Dat maakt deel uit van het cohousingproject CURANT waarbij erkende jonge vluchtelingen een jaar lang samenwonen met Vlaamse jongeren.

Op dit moment wonen 40 duo's samen binnen CURANT. In BREM16 kunnen zowel werkende als studerende jongeren wonen. Elk duo krijgt zijn eigen stekje, met 2 aparte slaapkamers en een gedeelde badkamer en keuken. Op het terrein komen ook 4 gemeenschappelijke ruimtes en sport- en ontspanningsinfrastructuur. Daar kunnen de duo's elkaar regelmatig ontmoeten, zodat er een echte CURANT-community ontstaat.





"Geen vakantiepark"

Schepen voor Sociale Zaken Fons Duchateau (N-VA) is erg blij met het project maar benadrukt ook meteen dat het geen vakantiepark voor asielzoekers is. "Met dit project investeren we in de toekomst van deze kwetsbare jongeren en zorgen we meteen voor meer veiligheid in onze stad. CURANT zorgt voor begeleiding en controle."





Vast werk

De eerste lichting startte nu ongeveer een jaar geleden. "Die resultaten zijn erg positief. Van de in totaal 52 erkende vluchtelingen zijn er al tien die werken en studeren, drie zijn vast aan het werk en de overige zetten stappen in de goede richting. Slechts vier trajecten werden onderbroken wegens geen bevredigend resultaat", aldus de schepen.





