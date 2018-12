Container met cocaïne op verkeerde adres afgeleverd in Merksem Patrick Lefelon

21 december 2018

17u30 4 Merksem De politie heeft drie verdachten gearresteerd nadat een container met cocaïne op een verkeerd adres werd afgeleverd. De vrachtwagenchauffeur had zich van huisnummer vergist. De buren die de container verkeerdelijk kregen afgeleverd, belden de politie.

De eerste arrestatie dateert al van vorige maand. Een bouwfirma op de Bredabaan in Merksem kreeg een container met auto-onderdelen afgeleverd. Op de leveringsbon stond hun adres, maar de firma had niets besteld. Daarom verwittigde de firma de politie. De politie kon achterhalen dat de container eigenlijk enkele huizen verder, bij Fouad Y., moest worden afgeleverd. De agenten gaven de info door aan de federale gerechtelijke politie. Die nam de container in beslag en vond een aanzienlijke lading cocaïne verstopt in de wanden van de container. Fouad Y. werd gearresteerd. Afgelopen dinsdag werden nog twee verdachten opgepakt. Jawat Z. en El M. verschenen gisteren voor de raadkamer. Hun advocaten vroegen uitstel om het dossier te bestuderen.

Drugscafés

Mogelijk is er een link tussen deze bende en de familie D., die cocaïne verkocht vanuit vier cafés op de Turnhoutsebaan in Borgerhout. De familie D. kocht mogelijk de cocaïne bij het drietal dat voor de container werd opgepakt. In het dossier van de drugscafés zijn ondertussen acht verdachten opgepakt. Vier van hen verschenen vandaag voor de raadkamer. Ze moeten een maand langer in de cel blijven. Het gaat om de zaakvoerders van de drugscafés en een klant die wel eens op de uitkijk stond. De vier andere verdachten, waaronder Mustapha D. en zijn zoon Mostapha D., komen maandag voor de raadkamer. Kopstuk Abderhakime D. is nog op de vlucht.