Colombiaanse graffiticrew neemt bib onder handen 27 maart 2018

De Colombiaanse Vertigo Graffiti Crew zal in april een street art-werk maken op de scheidingsmuur van de Bibliotheek Park en de Academie voor beeldende kunsten in Merksem. De Antwerpenaars mogen het ontwerp mee kiezen .





De Vertigo Graffiti Crew heeft meer dan twintig jaar graffiti- ervaring. Een paar jaar geleden was een van hun werken al eens te gast in Brussel. De kunstenaars komen in april, op uitnodiging van de Colombiaanse ambassade en de stad Antwerpen, naar Merksem. "Street art geeft onze straten een gezicht en overstijgt verschillen in cultuur en leeftijd... Dat zien we bijvoorbeeld aan het succes van de street art-wandelingen", zegt schepen voor Cultuur Caroline Bastiaens. Iedereen kan tot en met woensdag 4 april op www.antwerpen.be/demuurvanmerksem stemmen op één van de drie ontwerpen. Daarna gaan de artiesten aan de slag, om op 18 april het werk voor te stellen. (ADA)