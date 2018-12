Cocaïnedealer gepakt tijdens actie tegen inbraken en overlast Sander Bral

06 december 2018

De politie-inspecteurs van de regio Noord (Merksem, Luchtbal, Ekeren, Berendrecht-Zandvliet-Lillo) hebben woensdag een gecoördineerde controleactie gevoerd tegen woninginbraken en overlast. De actie vond plaats in en rond de Distelhoek in Merksem. Tijdens de actie werden 33 voertuigen gecontroleerd. Er werd een dealer met dertig dosissen cocaïne gevat, hij wordt voorgeleid. Een niet-verzekerde wagen werd getakeld. Eén persoon stond geseind. Met de actie wil de politie haar zichtbaarheid in de wijken vergroten en zo een duidelijk signaal geven naar de bewoners en naar potentiële inbrekers.