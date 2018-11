CD&V mag meedoen van N-VA en sp.a, maar in partij woedt machtsstrijd philippe truyts

27 november 2018

23u52 0 Merksem N-VA, sp.a en CD&V knopen in Merksem gesprekken aan voor een nieuw bestuursakkoord. Al liggen er nog hindernissen: binnen CD&V zou voor de schepenpost een strijd woeden tussen lijsttrekker Sonja De Meyer (50) en tweede verkozene Sam Voeten (30). Hij is het speerpunt van de jongeren.

De voorbije zes jaar bestuurde N-VA met het kartel sp.a-Groen. Tussen N-VA en Groen boterde het echter niet al te best. Met 14 van de 25 zetels zouden N-VA en sp.a zonder een derde partij een coalitie kunnen vormen. Maar districtsburgemeester Luc Bungeneers (N-VA) geeft de voorkeur aan een sterkere meerderheid. Zonder Groen keken N-VA en sp.a vooral naar CD&V. Open Vld, waar alleen lijsttrekker Bavo De Mol verkozen werd, bleek geen optie.

Alle betrokkenen bewaren grotendeels het stilzwijgen. CD&V bevestigt enkel dat hun lokale bestuur maandag is ingegaan op een ‘uitnodiging’ van N-VA en sp.a om te gaan onderhandelen. “Een concrete datum voor de gesprekken is nog niet afgesproken”, klinkt het.

Generatiestrijd

Insiders laten doorschemeren dat er in de Merksemse CD&V een generatiestrijd woedt. Sonja De Meyer, een ex-districtsschepen, haalde als lijsttrekker de meeste voorkeurstemmen. Ze zou dan logischerwijze het meeste recht hebben op een schepenmandaat als CD&V in de meerderheid komt. Sam Voeten deed het als jonge belofte echter ook goed en veroverde een zetel ten koste van een andere jongere - en tweede op de lijst - Pieter De Cock. Sam Voeten zal een keuze moeten maken tussen de districtsraad en de gemeenteraad, waar hij de eerste opvolger is indien Kris Peeters niet gaat zetelen. Naar verluidt zouden de Merksemse CD&V-jongeren nog liever in de oppositie blijven dan dat Sonja De Meyer schepen wordt. Niemand van CD&V geeft formeel commentaar.

Gilbert Verstraelen (sp.a), die schepen zal blijven in het nieuwe bestuur, reageert kort. “Voor ons is een goed bestuursakkoord het belangrijkste. Er mag een derde partij bij. Dat maakt het bestuur stabieler. Maar mathematisch hebben we hen niet nodig. Dat moeten ze ook beseffen.” Lees: CD&V zou best enige bescheidenheid aan de dag leggen.

Groen laat weten dat het de keuze van de coalitiepartners betreurt om hen aan de kant te laten.