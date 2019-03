Cannabisplantage opgerold, twee verdachten vrij onder voorwaarden Sander Bral

23 maart 2019

15u43 0

Het wijkonderzoeksteam van de regio Noord van de lokale politie heeft een cannabisplantage ontdekt in een appartement aan de Groenendaallaan in Merksem. De politie had een vermoeden dat er een plantage was en observeerde het pand al een tijdje. Dinsdag viel de politie het pand binnen en werden er 132 potten gevonden waarin planten hadden gegroeid. 92 planten hingen er nog te drogen. In het pand werd een volledige technische installatie aangetroffen voor de teelt van cannabis en er was zelfs nog genoeg materiaal voor een tweede plantage. De grootste slaapkamer van het appartement was omgebouwd tot plantage. Het pand was goed geïsoleerd en er was dus geen geurhinder van buitenaf vast te stellen. Het materiaal voor de uitbating van de actieve cannabisplantage en de 5,369 kg cannabis werden in beslag genomen. Twee verdachten werden gearresteerd en zijn vrij onder voorwaarden.