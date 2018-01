Bushokje is al terug, nu nog buslijn 650 24 januari 2018

Het is een soap aan het worden in de Nieuwdreef. Vorige week is daar het eerste bushokje van de geschrapte buslijn 650 weggehaald. Nochtans bestaat er veel protest binnen het district, veel oudere maakten gebruik van de lijn en het cultureelcentrum en de muziekacademie liggen vlakbij de bushalte. Met het verdwijnen van het bushokje, waar districtsvoorzitter Luc Bungeneers (N-VA) niet van op de hoogte was, leek de strijd gestreden. Tot gisteren, toen heeft de firma Clearchannel het bushokje teruggeplaatst. Het districtsbestuur en ook de klachten van Jong CD&V hebben dus resultaat opgeleverd. Hoe lang het bushokje er nu nog zal staan, is nog maar de vraag. In maart zal het districtsbestuur verder pleiten bij De Lijn voor de terugkeer van buslijn 650. (NBA)