Buddy's en nieuwkomers proeven van cohousing

BREM 16, het cohousingproject van Curant voor zestien minderjarige nieuwkomers en evenveel buddy's, start op 1 oktober. Gisteren konden kandidaten een kijkje nemen in de woonmodules vlakbij het ZNA Jan Palfijn.In heel Antwerpen wonen al 45 duo's samen. De eerste evaluaties zijn ronduit positief. Jonge vluchtelingen die met Vlamingen samenwonen, integreren sneller en vinden makkelijker een job. Moize Magambo (28), sinds zijn vierde in Antwerpen opgegroeid, hoopt buddy te worden. "Ik ben dakloos en heb het moeilijk gehad. Maar nu is het tijd voor een nieuwe start. Ik voel me Vlaming en kan als ervaringsdeskundige nieuwkomers helpen."





Zowel buddy's als nieuwkomers betalen 335 euro huur per maand, kosten inbegrepen. Wie als buddy instapt, krijgt een training. Curant probeert de duo's zo goed mogelijk te matchen. (PHT)