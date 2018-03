Brug van den Azijn getest door ... 16 vrachtwagens 29 maart 2018

02u42 0 Merksem De werken aan de Brug van den Azijn in Merksem zitten in de laatste rechte lijn. De draagkracht van de brug, die op 2 april weer opengaat, werd gisteren getest met behulp van ... 16 vrachtwagens.

"Een brugbelasting gebeurt altijd met behulp van vrachtwagens: het is eenvoudig en het wegdek wordt niet beschadigd", zegt Liliane Stinissen, woordvoerder bij De Vlaamse Waterweg. "De belasting gebeurde in drie fasen om de draagkracht of veerkracht (doorzakking) te testen."





Anders verdeeld

"Het gewicht werd iedere keer anders verdeeld over de brug. Eerst stonden 16 vrachtwagens stil op de brug (volledig belast), dan acht vrachtwagens op één helft en tot slot acht vrachtwagens op één rijstrook."





Meer scheepvaart

De Brug van den Azijn is al gesloten sinds vorige zomer. De nieuwe brug past in het plan van het Albertkanaal om alle bruggen te verhogen en zo meer scheepvaart toe te laten op het kanaal. (BJS)