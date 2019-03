Bromfietsers op fietsersbrug beboet na aanhoudende klachten Sander Bral

28 maart 2019

Het verkeersondersteuningsteam van de regio Noord van de lokale politie heeft donderdagochtend een controleactie gedaan op de fietsersbrug aan de Campiniastraat in Merksem. De brug over het Albertkanaal is verboden voor bromfietsen van klasse B en motorfietsen. Toch lieten gebruikers van de brug weten aan de politie dat niet iedereen het verbod respecteert. Tussen acht en negen uur donderdag werd er toezicht gehouden. Er reden zo’n 150 à 175 fietsers over de brug. Drie bromfietsers van klasse B werden beboet omdat ze over de brug reden.