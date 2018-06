Bredabaan krijgt camerabewaking 18 juni 2018

Er komen twintig bewakingscamera's in Merksem en in de Tentoonstellingswijk op het Kiel. Het totale aantal camera's op het grondgebied van de stad komt daarmee op 502. Volgende legislatuur wil burgemeester Bart De Wever (N-VA) dat aantal optrekken naar duizend.





Merksem is lang een blinde vlek gebleven in het cameranetwerk van de stad, maar daar komt verandering in. De stad gaat camera's plaatsen op de winkelas van de Bredabaan. Ook het Dokske en de Tentoonstellingswijk krijgen een aantal camera's. (BJS)