Brand in dakgoot na werken Sander Bral

03 januari 2019

16u13 0

In een dakgoot aan twee panden aan het Sint-Franciscusplein in Merksem is woensdagavond brand uitgebroken. De hulpdiensten die ter plaatse kwamen, zagen kleine vlammen uitslaan op de scheiding tussen de twee woningen. Voor de veiligheid werd aan de bewoners van de getroffen panden gevraagd om het huis even te verlaten. Er vielen geen gewonden bij de brand en de schade bleef beperkt. Wellicht liggen eerdere dakwerken aan de oorzaak van de brand.