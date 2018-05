Bosspel in nieuw speelbos Bouckenborgh 22 mei 2018

Sinds begin dit jaar kunnen kinderen zich uitleven in een nieuw speelbos in Bouckenborghpark, links van van het kasteel, achter het scoutsgebouw binnen de slotgracht. Nu het beter weer is, is het speelbos ook officieel ingehuldigd met een heus bosspel. Zondag waren alle Merksemse kinderen en hun ouders welkom.





Het speelbos is onderverdeeld in drie zones. Een ontmoetingsplek (met een grasveld en hangmatten, een overdekte schuilplek en een schommel), een kamp A¿(met een uitkijktoren en een evenwichtsparcours) en een kamp B (met een uitkijktoren met glijbaan, verschillende speeltoestellen en een kabelbaan). (BJS)