Bosduiven worden even postduiven 12 juni 2018

Twee bosduiven drongen binnen in het sorteercentrum van het postkantoor in de Van Heybeeckstraat in Merksem, wat bij de medewerkers van het postkantoor voor enige commotie zorgde. De medewerkers moesten de hulp inroepen van het vogelopvangcentrum Kapellen. Die konden de bosduiven vangen en in de natuur weer loslaten. (NBA)