Bloedspoor van school tot voordeur appartement verraadt inbreker uit Merksem FT

01 september 2018

15u17

Bron: Belga 0 Merksem De politie van Merksem is op een inbreker gestoten door een bloedspoor te volgen. De man had in de nacht van vrijdag op zaterdag ingebroken in een school. Bloeddruppels tot aan zijn appartement hebben de dief verraden.

In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft de lokale politie in Merksem een man opgepakt die had ingebroken in een school. Dat meldt de politie in een persbericht. Iets na 2 uur 's nachts ging het inbraakalarm af van de Sint-Lutgardisschool in de Du Chastellei. Enkele patrouilles die ter plaatse gingen, stelden vast dat er werd ingebroken en dat de benedenverdieping van het gebouw overhoop werd gehaald.

De verdachte was de school binnengedrongen door een raam aan de achterzijde te verbrijzelen. Hij had zich verwond aan de rechterarm, waardoor er verschillende bloedsporen op de vloer terechtgekomen waren. Ook op straat vond de politie bloed. Door de druppels te volgen, kwamen de agenten uiteindelijk uit bij een appartementsgebouw niet ver van het schoolgebouw. Daar werd de verdachte, een man van 30, aangetroffen. Hij bloedde hevig aan de rechterarm. Na verzorging in het Jan Palfijnziekenhuis werd hij naar het politiekantoor overgebracht.