Betrapte inbreker verstopt zich in toiletten Sander Bral

05 februari 2019

17u11 0

De politie kon maandagmiddag een verdachte vatten van een inbraak in een jeugdlokaal op de Laarsebaan in Merksem. Een getuige zag hoe een man een raam insloeg en zo het lokaal binnenging. Bij aankomst van de politie zette de verdachte het op een lopen. Het snelleresponsteam kon de man verderop in een bankfiliaal vatten, waar hij had geprobeerd zich in de toiletten te verstoppen. In het jeugdlokaal werd een rugzak met inbrekersmateriaal, elektronica en versnaperingen aangetroffen. De verdachte, een man van 21 jaar, staat gekend als veelpleger. Hij werd overgebracht naar het cellencomplex aan de Noorderlaan.