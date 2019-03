Bestuurster komt om na crash met Mini Sander Bral

02 maart 2019

18u45 0 Merksem Een vrouw uit Leuven is om het leven gekomen na een crash met haar Mini ter hoogte van Antwerpen-Noord.

De bestuurster verloor zaterdagavond de controle over haar stuur in de lus van de Ring naar de A12 en vloog uit de bocht. Ze zat gekneld in de wagen en werd met zware verwondingen overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis in Edegem. Daar overleed ze aan haar verwondingen. Het kind dat in de auto zat, raakte lichtgewond.

De vrouw was een bekend gezicht in de Leuvense horecawereld. Ze was een tijdje barvrouw in Leuven Central en werkte ook nog bij restaurant Meating Room in Heverlee. Op sociale media wordt vol ongeloof gereageerd op haar overlijden.

Er waren geen andere voertuigen bij het incident betrokken. Door het ongeval was het knooppunt van de Ring naar de A12 richting Nederland een tijdje volledig afgesloten.