Bestuurster (39) met voorlopig rijbewijs maait twee voetgangers van de baan en rijdt vitrine in Sander Bral

13 januari 2019

17u59 0

Aan een handelszaak aan de Bredabaan in Merksem werd zaterdagmiddag heel wat ravage aangericht. Om een onbekende reden week een bestuurster van de rijbaan af en belandde haar voertuig in de vitrine van een winkel. Tijdens het ongeval maaide de auto twee voetgangers van de baan. De slachtoffers, een jongen van 18 en een vrouw van 74 jaar, liepen verwondingen op maar verkeerden nooit in levensgevaar. De brandweer kwam ter plaatse om de stabiliteit van het gebouw in te schatten maar er moesten geen bijkomende maatregelen getroffen worden. De 39-jarige dame die achter het stuur zat, legde een negatieve ademtest af. Ze was in het bezit van een voorlopig rijbewijs.