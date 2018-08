Bestuurders lichtgewond na ongeval 11 augustus 2018

Twee auto's zijn donderdagmiddag tegen elkaar geknald aan de Bredabaan in Merksem.





Bij het ongeval raakten de twee bestuurders lichtgewond. Eén van de wagens reed over de Minister Delbekelaan in de richting van de Noorderlaan. De bestuurder wilde links afslaan in de richting van de Bredabaan. De tweede bestuurder reed in de richting van de Burgemeester Gabriël Theunisbrug en wilde rechts afslaan.





De tweede bestuurder gaf te kennen dat hij de andere wagen niet opmerkte en is er tegen gebotst, zijn wagen kwam tot stilstand op de Bredabaan. Er is ook schade aan een verkeersbord en een verlichtingspaal. (BSB)