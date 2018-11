Bestuurder richt ravage aan en laat wagen achter Sander Bral

20 november 2018

15u54 0

In de Rodeloopstraat in Merksem heeft een bestuurder van een personenwagen van het merk BMW maandagvoormiddag twee hekken en twee verlichtingspaaltjes geramd. De bestuurder reed na het ongeval weg, maar geraakte niet verder dan de Boterbloemstraat. De politie trof het zwaar beschadigde voertuig daar aan, zonder chauffeur. Aangezien de bumper van het voertuig was achtergebleven in de Rodeloopstraat, was het eenvoudig om de link met het ongeval te leggen. De eigenaar van het voertuig werd uitgenodigd voor verhoor.