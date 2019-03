Bestuurder in levensgevaar na crash in aansluiting tussen Ring en A12 in Merksem Sander Bral

02 maart 2019

18u45 0 Merksem Door een ernstig ongeval ter hoogte van Antwerpen-Noord is het knooppunt van de Ring naar de A12 richting Nederland volledig afgesloten. Een vrouw is uit de bocht gevlogen en is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Volgens het Vlaams Verkeerscentrum zal de afhandeling nog geruime tijd in beslag nemen.

In de lus van de Ring rond Antwerpen naar de A12 richting Bergen-op-Zoom deed er zich zaterdagavond een zwaar ongeval voor. Een dame zou in de lus tussen de twee snelwegen de controle over haar stuur verloren hebben en is zo in de bocht gecrasht. “De bestuurder is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht”, bevestigt de federale wegpolitie. “Er waren geen andere voertuigen bij het incident betrokken.”

Het verkeer dat vast kwam te zitten in de lus naar de A12 is onder begeleiding van de wegpolitie teruggedraaid. De lus is intussen leeggemaakt en volledig versperd terwijl hulp- en takeldiensten hun werk doen. Het verkeer op lange afstand richting Nederland wordt aangeraden de Ring verder te volgen tot uitrit Kleine Bareel, waar het kan omkeren richting A12.