Belevingstocht op Erfgoeddag 16 maart 2018

Tijdens Erfgoeddag op 22 april organiseert district Merksem een echte belevingstocht om zijn erfgoed in de kijker te zetten. Wist u bijvoorbeeld dat Hollywoodster Sharon Stone in Merksem heeft gefilmd? Of dat schippers op rust voor Merksem kiezen omdat het er zo gezellig is dicht bij het water? Laat u verrassen door woordkunstenaars op een boot, ga als Joske Vermeulen op de foto en geniet van een theaterstukje in kasteel Bouckenborgh. De tocht is zo'n 4 kilometer lang. Wie liever op een ander moment rondloopt kan vanaf 23 april met de Antwerp Museum App ook op stap. Beide activiteiten zijn gratis. Meer info via merksem.be. (NBA)