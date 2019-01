Bekend zakenadvocaat aangehouden voor oplichting Patrick Lefelon

22 januari 2019

13u33 0

De 59-jarige advocaat Marc G. uit Kapellen met kantoor in Merksem is vandaag door de onderzoeksrechter in Antwerpen aangehouden op verdenking van valsheid in geschriften, misbruik van vertrouwen, diefstal, oplichting, bedrieglijk niet-nakoming van verplichtingen als vereffenaar.

Eind 2018 is er een onderzoek geopend naar aanleiding van een klacht met burgerlijke partijstelling. Een Nederlands-Monegaskische zakenman verloor zijn geduld om 3,4 miljoen euro terug te krijgen uit een vereffening. Advocaat Marc G. was aangesteld als vereffenaar maar stelde de uitbetaling altijd opnieuw uit.

Kort daarna werden nog nieuwe klachten ingediend. Het parket heeft de klachten gebundeld en heeft een onderzoeksrechter gevorderd. Aanvankelijk voor oplichting, maar het gerechtelijk onderzoek is intussen uitgebreid met de andere tenlasteleggingen. Na de start van het onderzoek hebben zich nog verschillende gedupeerden gemeld. In de klachten gaat het steeds om aanzienlijke geldsommen, maar op dit moment is de precieze omvang nog niet duidelijk.

Huiszoekingen

Gisteren zijn er in het kader van het onderzoek op drie plaatsen huiszoekingen uitgevoerd en werd M.G., die tot voor kort als advocaat werkte, van zijn vrijheid beroofd. Het onderzoek onder leiding van de onderzoeksrechter wordt verdergezet door de federale gerechtelijke politie.

Vrijdag zal de 59-jarige man voor de raadkamer verschijnen.