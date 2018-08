Antwerps dialect vindt weg naar kledij bij KLEIR 11 augustus 2018

02u39 0

Mathias Vertessen (25) en Nick Daelemans (25) hebben naast hun liefde voor de scouts ook een liefde voor de Antwerpse taal gemeen. Om die liefde met elke Antwerpenaar te delen, richtten ze KLEIR op. Dat zijn kleren met typische Antwerpse dialectwoorden en uitdrukkingen op. "Toen we voor de scouts op sponsortocht gingen, passeerden we de cafés in Merksem. We waren allebei gecharmeerd door dat sappige taaltje van de mannen aan de toog. Toen hadden we al het idee dat we daar iets mee moesten doen", vertelt Mathias. De twee verkopen truien, T-shirts en mutsen. "Onder meer met de worden paljas, mokke, masjoefel en kleir erop geprint."





Voor de tweede collectie zijn de twee iets anders te werk gegaan en vroegen ze hulp in van de Antwerpenaar zelf. "Iedereen mocht een suggestie delen met ons. En zo zijn we naast woorden ook uitdrukkingen beginnen gebruiken voor de tweede collectie. Zo hebben 'Doe Dis Gewoon' en 'Na Zen Wer' in de aanbieding", aldus Mathias. Momenteel verkopen de twee hun kledij via een webshop maar in een verdere toekomst hopen ze hun kleren ook aan te bieden bij kapperszaken.





Meer informatie vind je op: www.kleirantwerp.be. (ADA)