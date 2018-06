Aldi met nieuw winkelconcept opent zaterdag 07 juni 2018

De vernieuwde Aldi in Merksem opent op zaterdag 9 juni de deuren. Het wordt de eerste winkel die omgebouwd wordt naar het nieuwste Aldi-winkelconcept.





De veranderingen zijn duidelijk zichtbaar: een uitgebreide broodafdeling, een versmarkt met groenten en fruit, een nieuwe winkelindeling, nieuw meubilair en heldere ledverlichting. Die veranderingen zouden volgens het management geen invloed hebben op de prijs. "Om tot ons nieuwe winkelconcept te komen, hebben we onze klanten de vraag gesteld: 'hoe ziet uw ideale ALDI er in de toekomst uit'", zegt Frank Vissers, Managing Director van de regionale hoofdzetel ALDI Rijkevorsel. "Op basis van die antwoorden werd de winkelinrichting herdacht."





De ombouw van de winkel in Merksem maakt deel uit van een grotere restyling, de grootste ooit voor ALDI. Daarbij worden het komende anderhalf jaar alle 450 Belgische ALDI-winkels omgevormd naar het nieuwe winkelconcept. In 2018 alleen al gaat het om 167 winkels. (ADA)