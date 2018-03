Afrit Merksem dit weekend afgesloten 15 maart 2018

02u29 0

Tijdens het weekend van 16 tot 18 maart zal het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) herstellingswerken uitvoeren aan één van de twee afritten in Merksem van de Antwerpse ring richting Nederland. De afrit die aansluit op de Groenendaallaan richting Luchtbal is dan volledig afgesloten van vrijdagavond 21 uur tot maandagochtend 5 uur. Het verkeer wordt omgeleid naar de afrit Ekeren van de A12.





Aan de afrit Merksem is er schade opgetreden aan een afvoerbuis voor regenwater onder het wegdek. Hierdoor is ook het wegdek van de afrit gedeeltelijk beschadigd. AWV zal eerst de waterafvoerbuis herstellen en vervolgens het wegdek vernieuwen. (BJS)